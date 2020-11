Kris Jenner broni "koronaparty" córki: "Robimy sobie testy RAZ, DWA RAZY W TYGODNIU!"

Kiedy w marcu tego roku świat opanowała pierwsza fala zachorowań na COVID-19, celebryci ochoczo przyłączali się do akcji "zostań w domu" i unikali zgromadzeń. Kardashianki również mocno angażowały się w promowanie świadomych obywatelsko postaw, a gdy Kourtney Kardashian obchodziła 41. urodziny, rodzina i przyjaciele wyprawili jej "samochodową" imprezę , tak, by przestrzegać zaleceń sanitarnych o dystansie społecznym.

Niestety gorzej już sprawa wygląda jesienią, kiedy cały świat musi radzić sobie z gwałtownym wzrostem zachorowań i powrotem bardziej restrykcyjnych ograniczeń. Wszystko wskazuje na to, że Kardashianki już wirusa się nie boją i nie chcą dopuścić, by patogen popsuł im życie towarzyskie . Kilka dni temu głośnym echem odbiła się w mediach impreza urodzinowa Kendall Jenner , na którą tłumnie przybyli zaprzyjaźnieni celebryci. Szczególne wrażenie zrobiło nagranie, na którym (jako jedyny w towarzystwie) odziany w maskę kelner niosący tort odsuwa się od dmuchającej beztrosko w świeczki solenizantki.

Upewniamy się, żeby nasza rodzina i najbliżsi byli regularnie badani, robimy, co możemy w tej sytuacji. Staramy się przestrzegać zasad, a nad krytyką innych nie mamy kontroli. Mamy to szczęście, że pracujemy w branży, w której musimy testować się nawet dwa razy w tygodniu - wyjaśniła.

Staramy się żyć tak, by móc nazwać się dobrymi ludźmi. A i tak ciągle musimy zmagać się z opiniami innych na nasz temat. Jedyne, co możemy robić, to starać się żyć i postępować, jak najlepiej potrafimy i być odpowiedzialnymi. To właśnie robimy - dodała.