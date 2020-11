Kendall Jenner wyprawiła OGROMNĄ imprezę w środku pandemii. Jaden Smith przyszedł z własnym "respiratorem" (ZDJĘCIA)

ludziesąpodli 39 min. temu zgłoś do moderacji 21 12 Odpowiedz

Bardzo proszę, przelejmy ile możemy na otwarte klatki, by pomóc zwierzętom. Zachęcam was do tego kochani! Ponad to: sterylizujmy bezpańskie zwierzęta, nie chodźmy do cyrków, nie kupujmy skórzanych butów, futer, dbajmy o nasze psy, żeby miały dobre warunki, kupujmy ekologiczne jajka i ograniczmy mięso i nabiał (sama od lat jestem na diecie wegańskiej), walczmy o dobrostan zwierząt hodowlanych o zmniejszenie ich cierpienia. Bądźmy miłosierni.