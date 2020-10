Kylie Jenner POBIŁA SIĘ z Kendall o... kombinezon! "Wzięła swój but na obcasie i wbiła mi go w szyję" (WIDEO)

Kardashianowie wciąż znajdują nowe sposoby, by zaskoczyć widzów swojego rodzinnego reality show. W ósmym odcinku nowej serii Keeping Up With the Kardashians Kendall Jenner i Kylie Jenner wywołały prawdziwą awanturę. Jak na ironię, do dramatycznej sytuacji doszło, gdy cała rodzinka miała "zacieśniać więzy" na wspólnym wyjeździe do Palm Springs.

Kendall od początku podchodziła do wycieczki dość sceptycznie, ale w końcu dała się przekonać. Mamagerka Kris obiecała też, że spakuje córkę na wyjazd. Niestety na miejscu modelka stwierdziła, że nie ma się w co ubrać, by wyjść na miasto. Kourtney zaoferowała, że pożyczy jej coś ze swojej garderoby. Kreację wybraną przez Kendall "podkradła" jednak Kylie, która zawitała do Palm Springs spóźniona i w mocno imprezowym nastroju. Modelka była sfrustrowana całą sytuacją i krzyczała na 20-letnią miliarderkę.

Chciałam założyć ten brązowy strój! Wchodzi Kylie i wszyscy kłaniają się Kylie, i pozwalają jej nosić, co tylko chce - wyznała.

Kiedy Kylie próbowała pochwalić strój Kendall, ta pozostała nieugięta. Rozpoczęło to kłótnię między siostrami.

Nieważne, jesteś hejterem! Nie zrujnujesz mojej pieprzonej nocy. Dobrze się bawię - stwierdziła wstawiona Kylie.

Jak zmieniały się siostry Kardashian?

Sprawy przybrały na sile podczas wieczornego wyjścia na miasto. W pewnym momencie Kendall zadzwoniła do Kim, by czym prędzej przyjechała pod klub i ją odebrała. W tle słuchać była krzyki Kylie.

Kim, która wracała już do domu, zażądała, od kierowcy, by zawrócili samochód. Relacja Kendall, która wparowała do auta, była dramatyczna.

Nigdy więcej nie odezwę się do Kylie. Jestem trzeźwa, nie wymyśliłabym tego. Uderzyła mnie, więc jej oddałam, a ona wzięła swój but na obcasie i wbiła mi go w szyję. Starałam się ją odepchnąć. Pobiłyśmy się! - mówiła wściekła.

Fakt, że moja siostra zareagowała w taki sposób, doprowadza mnie do szału! - dodała.

Czekacie na ciąg dalszy siostrzanej awantury...?

