Kris Jenner przesadziła z RETUSZEM?! Fani są w szoku: "To NIE JEST jej twarz!" (FOTO)

Choć mogłoby się wydawać, że ci, którzy zainwestowali w operacje plastyczne i zabiegi medycyny estetycznej, robią to po to, by nie martwić się więcej o swój wygląd - nic bardziej mylnego. Dowodem na to są członkinie klanu Kardashianów, u których poprawki urodowe są wprost proporcjonalne do retuszu na publikowanych w sieci zdjęciach. Co ciekawe, słynne siostry korzystają z Photoshopa także w przypadku fotografii swoich pociech...