Tak Kardashianki RETUSZUJĄ zdjęcia swoich DZIECI! "To jest przerażające" (FOTO)

W dobie przeogromnej popularności mediów społecznościowych poprawianie swojego wyglądu - niestety - stało się codziennością . Celebryci, których wielu traktuje jako swoje autorytety, nie raz przyłapywani byli na korzystaniu z Photoshopa i innych "dobrodziejstw" pozwalających im zbliżyć się do upragnionego "ideału". Wyjątkowo często zdarzało się to przedstawicielkom słynnej familii Kardashianów .

Kardashianki przesadzają z Photoshopem? Internauci często zauważają wpadki celebrytek

Kim Kardashian i jej siostry retuszują zdjęcia swoich dzieci

Niestety wiele wskazuje na to, że Kardashianki dopuszczały się też majstrowania przy zdjęciach swoich pociech. Właściciel instagramowego profilu Celeb Face postanowił jakiś czas temu dokładniej przyjrzeć się internetowej aktywności celebrytek. Poddał fotografie szczegółowej analizie, pokazując, jakie ich elementy zostały podrasowane m.in. przez Kim Kardashian .

To jest przerażające; To sprawia, że czuję się nieswojo; Co jest nie tak z tymi ludźmi; Myślenie, że głowa twojego 4-latka jest za duża na zdjęciu jest takie niedorzeczne; Ale dziwne; Obrzydliwe - pisali internauci.