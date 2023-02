Instagram kontra rzeczywistość. Porównano zdjęcia Kim Kardashian z tym, jak wygląda NAPRAWDĘ! (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że media społecznościowe często tworzą nierealne do osiągnięcia kanony piękna. Wie coś na ten temat z pewnością Kim Kardashian , która dla wielu stała się niedoścignionym wzorem i to zarówno pod względem modelu kariery, jak i urody. Celebrytkę obserwuje w sieci ponad 346 milionów internautów, którzy zostawiają komplementy pod jej kolejnymi zdjęciami.

Kardashianki kochają obróbkę graficzną. Na przekłamaniach przyłapano je już wielokrotnie

Jednocześnie Kim Kardashian już od lat jest oskarżana o nagminne obrabianie graficzne publikowanych zdjęć. Zresztą nie tylko ona, bo równie skore do poprawek i stosowania filtrów są jej siostry, które podrasowały nawet własne zdjęcia ze świątecznej kolacji czy z niedawnego ślubu Kourtney i Travisa . Choć bardzo się starają, to ich instagramowe profile pełne są przekłamań, na czym wielokrotnie je już przyłapano.

Jak naprawdę wygląda Kim Kardashian? Możecie być zaskoczeni

Porównania "instagramowej" Kim z prawdziwą podjął się profil Problematic Fame, który zestawił zdjęcia celebrytki wykonane przez paparazzi i te, które sama publikuje w sieci. Poprawianie linii szczęki, zmniejszanie nosa czy systematyczne edytowanie twarzy tak, aby była w pełni symetryczna , to tylko niektóre z jej grzechów.

Twórca serii porównań zaznacza jednak, że nie ma celu obnażania wysiłku Kim, która robi wszystko, aby prezentować się w internecie inaczej niż w rzeczywistości. Mają one jedynie dowodzić, że w programie graficznym można osiągnąć to, co nieosiągalne, a perspektywa czy profesjonalne oświetlenie robią ogromną różnicę.