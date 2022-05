"Instagram vs rzeczywistość". Tak Kardashianki PODRASOWAŁY swoje fotografie ze ślubu Kourtney i Travisa (ZDJĘCIA)

calabasas 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Khloe wygląda najlepiej, wzięła się za siebie i są rezultaty. Do tego czasami potrzebna jest droga mentalna. Bardzo na plus. Natomiast Kourtney po prostu się zapuściła. Jej twarz jakaś opuchnięta się wydaje. Kylie straciła spiczastą brodę a Kris ma zmarszczki no szok! Kardashianki starzeją się i jak widać powyżej żadne pieniądze nie powstrzymają tego procesu.