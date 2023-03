Khloe Kardashian znów przyłapana na używaniu Photoshopa. Fani: "Co stało się z twoją nogą?" (FOTO)

Siostry Kardashian znane są z przerabiania zdjęć, co raczej nie dziwi już nikogo. Od czasu do czasu celebrytki popiszą się inwencją twórczą, jak na przykład wtedy, gdy przykleiły twarze swoich córek na widokówki z Dinsneylandu. Ciężko jest nie zatrzymać się przy takim zdjęciu i nie zastanowić się, po co w ogóle to robią. Ostatnio całą uwagę przyciągnęła Khloe Kardashian, która wstawiła mocno przerobione zdjęcia na swojego Instagrama.

Gwiazda reality show zapozowała na foliowej ściance, która kolorystycznie pasowała do jej stroju, na imprezie urodzinowej swojej przyjaciółki Maliki Haqq. Na jednym z usuniętych zdjęć biodro celebrytki było w dziwny i nienaturalny sposób wyszczuplone, tak jak i jej talia, przy której tło zostało zniekształcone. Karadshianka ubrana była w srebrną, obcisłą sukienkę z wycięciami odkrywającymi uda. Dobrała do tego pasujący kolorystycznie łańcuch i pierścionki. Także paznokcie pomalowała na ten kolor. 38-latka postawiła na luźną fryzurę, miała rozpuszczone pofalowane włosy. Do tego postawiła na mocny makijaż oka i delikatnie pomalowane usta.

Fani wytykają Khloe Kardashian przeróbkę zdjęć

Co prawda Khloe Kardashian usunęła najbardziej przerobione zdjęcie, ale fani i tak śmieją się z tej całej sytuacji zarówno na Instagramie, jak i Twitterze. Jeden z jej followersów "zażądał" od niej pokazania niezedytowanego zdjęcia. Natomiast na Twitterze jeden z internautów był zaskoczony tak słabą przeróbką.

Większość, jak nie wszyscy fani, byli zgodni w tym, żeby usunęła najbardziej przerobione zdjęcie i przestała w końcu pokazywać w sieci odbiegający od rzeczywistości wizerunek.

"Usuń to trzecie zdjęcie, a my o tym zapomnimy", "Co stało się z twoją nogą na trzecim zdjęciu?", "Po prostu przestań, wszyscy już to widzieliśmy" - pisali fani

Czy myślicie, że w końcu Khloe polubi siebie i przestanie przerabiać swoje zdjęcia?

