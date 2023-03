Khloe Kardashian wystawia urodzinową laurkę NIEWIERNEMU Tristanowi i pokazuje synka: "Abyś pragnął przemiany" (ZDJĘCIA)

Khloe Kardashian mimo ogromnego sukcesu, jaki udało jej się osiągnąć, nie miała szczęścia w miłości. W 2009 roku wyszła za mąż za Lamara Odoma, jednak ich związek nie przetrwał próby wierności, a para rozwiodła się finalnie w 2016 roku. Mimo że celebrytka i koszykarz złożyli już podpisane dokumenty rozwodowe w 2015 roku, to cały proces nieco się wydłużyć, bowiem sportowiec został znaleziony nieprzytomny w domu publicznym w Nevadzie i przez jakiś czas wracał do zdrowia. Kilka lat później gwiazda "The Kardashians" związała się z Tristanem Thompsonem, ale i ich związek nie należał do najtrwalszych.