Krnąbrny Daniel Martyniuk "komentuje" wyjście z aresztu: "NARA S*KI"

Nic nie wskazuje na to, by Daniel Martyniuk miał kiedykolwiek zmądrzeć. Osławiony "książę Białegostoku" był już zatrzymywany przez policję m.in. za awantury domowe oraz posiadanie narkotyków. Ostatnio trafił do aresztu niespełna miesiąc temu, gdy został złapany przez policję na prowadzeniu samochodu mimo sądowego zakazu.