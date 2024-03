Król Holandii ŻARTUJE ze słynnego zdjęcia Kate Middleton z dziećmi. "Przynajmniej nie robiłem tego w Photoshopie" (WIDEO)

Ctkj 39 min. temu zgłoś do moderacji 28 6 Odpowiedz

Czytając media w ostatnich dniach mozna odnieść wrażenie że ujawniono iż Kate kogoś zmolestowala, zmobbingowala, wydała na kogoś zlecenie, zakopala dziecko w ogrodku, umawiala Andrzeja z nieletnimi albo coś tej rangi. A tu chodzi tylko o to ze miała operacje brzucha, dochodzi do zdrowia w domu i dziękując za dobre życzenia wrzuciła zdjęcie z dziećmi na którym poprawila im fryzurki by ładnie wyglądały. Dzizas ale obled, ta nagonka jest tak nadmuchana i naciągana ze to musi mieć jakieś drugie dno. Może prawda jest ze Kamila ma deale z mediami albo meghan uruchomiła tego niby najlepszego prowca w uk. Wygląda jakby ktoś ją Kate dostał zlecenie.