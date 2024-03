Co działo się z Kate Middleton w ostatnich miesiącach? Przygotowaliśmy dla was KALENDARIUM (ZDJĘCIA)

Od niemal dwóch miesięcy w brytyjskich mediach tematem numer jeden jest Kate Middleton i stan jej zdrowia. Z uwagi na planowaną operację jamy brzusznej księżna Walii trafiła do tej samej kliniki, w której w tym samym czasie przebywał jej teść. Choć oficjalnie zabieg nie był niczym poważnym, prawdą jest, że wciąż nie wróciła do obowiązków i nie wiadomo, czy nastąpi to po świętach Wielkanocnych, tak jak to pierwotnie planowano.