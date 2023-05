Król Karol III i królowa Camilla nie mogą się dogadać! Podano powód

MARTA 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dla mnie to co się tam teraz wyprawia to już wogule masakra jak nie zdrady to kłótnie, wyzwiska jakieś obrażanie jak ta Elżbieta II jeszcze żyła to się to jakoś trzymało jak królestwo ze względu na nią szczególnie pewnie a teraz to już nie królestwo a poprostu teatr nic z tego więcej nie będzie