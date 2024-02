Król Karol III musi rozważyć abdykację? "William i Kate zostaną koronowani znacznie WCZEŚNIEJ, niż ktokolwiek się spodziewał"

Król Karol III musi rozważyć abdykację. William może go zastąpić

Choć według informacji źródła, król Karol III ma być przygnębiony wizją niemożności pozostawienia spuścizny, to królowa Camilla stara się go przekonać do ustąpienia , aby mogli oni nacieszyć się spokojem. Nie bez znaczenia wydaje się również wzorowe wypełnianie obowiązków przez jego następcę.

Myśl, że nie będzie mógł odcisnąć swojego piętna jako król, jest trudne do przełknięcia. Camilla namawia go, by odpuścił i cieszył się ich złotymi latami. Pomaga również to, że Karol ma duże zaufanie do Williama i Kate, ostatecznie zrobi to, co najlepsze dla monarchii - dodał.