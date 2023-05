Król Karol III podczas wizyty w meczecie zaliczył wpadkę. W centrum uwagi znalazły się jego stopy (FOTO)

Nad wizerunkiem władcy Wielkiej Brytanii czuwa sztab specjalistów, a dobór kolorów części garderoby jest skrzętnie analizowany przez speców od wizerunku. Idealnym tego przykładem była królowa Elżbieta II, która wyborem broszki potrafiła dać do zrozumienia co sądzi o prezydencie Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że król Karol III nie osiągnął jeszcze poziomu prezencji, z którego słynęła jego matka .

Ostatnimi czasy monarcha wybrał się w towarzystwie małżonki z oficjalną wizytą do jednego z londyńskich meczetów . Tradycja nakazuje, aby odwiedzający zdjęli obuwie. Tak też się stało, ale w momencie odsłonięcia stóp mąż królowej Camilli zaliczył drobną wpadkę .

Oczom zebranych ukazała się elegancka czarna skarpeta, na środku której widniała dziura. Za sprawą drobnego incydentu król Karol III musiał przez resztę spotkania robić dobrą minę do złej gry. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.