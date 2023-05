Był gnębiony przez rówieśników, dziś jest królem. Tak wyglądały szkolne lata Karola III: "Chcieli mu odmówić SPECJALNEGO TRAKTOWANIA"

Jurek 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

zaczyna się nowa narracja dokładnie tak jak przewidział pewien PRowiec gwiazd. Wybielania karolka, emocjonalny związek, porównanie do tłuszczy. Jednocześnie negując Dajanę na rzecz Kamili stare zagrywki z rynsztoka ale ludzie widać nawet w komentach już to kupili. Druga sprawa to kogo to obchodzi? to maskotki najdalej do dekady nie będzie czegoś takie tam jak rodzina królewska a przymiarki są już poczynione od kilku lat. Są obciążeniem i to PRZEOGROMNYM dla budżetu państwa. Nikomu nie są potrzebni nie mają żadnej realnej władzy.