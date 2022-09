WZRUSZONY Król Karol III przybywa do Pałacu Buckingham, machając do tłumnie zgromadzonych poddanych (ZDJĘCIA)

W związku z zaistniałą sytuacją nowy monarcha kursuje aktualnie między Balmoral a Londynem i odhacza kolejne oficjalne spotkania. W niedzielne popołudnie przybył do Pałacu Buckingham, gdzie ma porozmawiać z sekretarz generalną Wspólnoty Narodów, Patricią Scotland. Tego dnia ma wziąć również udział w przyjęciu z udziałem wysokich komisarzy i ich małżonków z krajów, w których jest głową państwa , a następnie przyjąć dziekana Windsoru.

Moment, w którym król Karol przybywał na spotkanie, został oczywiście uwieczniony na zdjęciach. Na fotografiach widzimy, że przed Pałacem Buckingham witali go tłumnie wiwatujący poddani. Wyraźnie wzruszony 73-latek, siedząc na tylnym siedzeniu rolls royce'a, machał do tłumów Brytyjczyków. W oczach syna królowej Elżbiet II można było dostrzec łzy. Towarzysząca mężowi we wszystkich ostatnich wyjściach królowa Camilla siedziała w drugim aucie.