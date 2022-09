Karol III oficjalnie został ogłoszony KRÓLEM Wielkiej Brytanii: "Ze SMUTKIEM przyjmuję na siebie obowiązki suwerena, które mi przekazano"

8 września wraz ze śmiercią królowej Elżbiety II zakończyła się pewna era. Monarchini panowała przez 70 lat i swoje obowiązki wykonywała niemalże do samej śmierci. We wtorek 6 września monarchini miała audiencję z ustępującym premierem Borisem Johnsonem , a następnie spotkała się z nową premier - Liz Truss . Tym razem zrobiono jednak wyjątek i nowy przedstawiciel rządu mianowany był w jej szkockiej posiadłości Balmoral, w której królowa przebywała do śmierci.

Dwa dni później świat obiegły smutne wieści. Pałac Buckingham najpierw poinformował, że królowa nie czuje się najlepiej, by kilka godzin później ogłosić, że zmarła w otoczeniu bliskich. Od chwili śmierci królowej, nowym władcą został Karol, przyjmując imię Karol III. Syn Elżbiety II już kolejnego dnia udał się do Londynu, by spotkać się z premier i wygłosić orędzie do obywateli. 10 września zaś Rada Akcesyjna formalnie proklamowała Karola III królem.