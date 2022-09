Król Karol III ODRADZIŁ Harry'emu przyjeżdżać do Balmoral z Meghan Markle? "Dał do zrozumienia, że nie byłaby mile widziana"

Sporo emocji budzą oczywiście postacie księcia Harry'ego i Meghan Markle. Tak się złożyło, że w chwili śmierci Elżbiety II rodzice Archiego i Lilibet byli akurat w Europie. Choć młodszy syn Karola, gdy tylko dotarła do niego wieść o coraz gorszym samopoczuciu babci, wsiadł w samolot i ruszył do Szkocji, finalnie i tak nie zdążył się z nią pożegnać.

Do Balmoral nie przybyła z nim jednak żona. Mimo że pojawiły się głosy, że Markle obawiała się spotkania z rodziną męża, okazuje się, że to nie do końca prawda. Jak podaje "The Sun", Amerykanka chciała towarzyszyć ukochanemu, jednak król Karol miał odradzić Harry'emu, by ten przyprowadził ze sobą ukochaną.