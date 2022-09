Meghan Markle nie przyleciała pożegnać królowej, bo bała się OZIĘBŁEGO POWITANIA w Balmoral? Królewski korespondent WYMOWNIE komentuje

Ewa 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zmarła królowa. Wiadomo smutne. Większość ludzi urodziła się w świecie, w którym Wielka Brytania ma królową. Elżbieta była ikoną, pokuszę się o stwierdzenie, że nawet w pewnym sensie ikoną popkultury. Ale denerwuje mnie, że nagle w Polsce mamy samych specjalistów od brytyjskiej korony, dających się wciągać w napędzanie nienawiści na tą całą Megan. Zrozumcie, że większa część historii, to wymysły brytyjskiej prasy. Brytyjczycy gardzą Amerykanami więc nigdy o niej nie będą dobrze pisać. To jaka ona jest naprawdę, to nikt z was się nie dowie. A to jak jest przedstawiana w mediach (zwłaszcza brytyjskich) należy traktować w z dużym dystansem. Może tak ochoczo powinniśmy się jednam wszyscy zająć sprawami naszego kraju, który jest w poważnym kryzysie i zamiast rozliczać Megan zacząć rozliczać polityków polskich. Nie jesteś przecież jakąś brytyjską kolonią!