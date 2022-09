Król Karol podczas orędzia wspomniał o HARRYM I MEGHAN MARKLE!

gosc 30 min. temu zgłoś do moderacji 100 8 Odpowiedz

Musiał ich wspomnieć, bo wcześniej mówił o Williamie i Kate, podkręślając ich ważna role dla monarchii i chwaląc ich kompetencje. Do H&M odniósł się w powściagliwy sposób, ot typowa angielska kurtuazja i specyfika formalnych przemówień. Czuć było dystans, gdy powiedział, że będą budować życie za oceanem. No ale wiadomo to syn, którego kocha, ale też dobrze że nie był zbyt wylewny, bo to w końcu Harry zawinił i ośmieszył całą swoją rodzine.