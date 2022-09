Camilla zostanie królową? Wiadomo, jaki tytuł otrzyma żona króla Karola III. Spełniło się życzenie Elżbiety II

gość 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Karol całe życie kochał Camille a ona jego... Wybrali siebie nawzajem i widać że uczucie ich łączące trwa do dziś. Diana dobrze wiedziała co jest między nimi i to jeszcze przed ślubem! Ale była bardzo egoistyczna i zadurzona w Karolu- sądziła że ślub wszystko załatwi i że tym sposobem go do siebie przywiąże. No ale niestety na miłość nie ma siły.