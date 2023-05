Król Karol III ROZCZAROWANY postawą Harry'ego. Nawiązał do Archiego podczas wznoszenia toastu...

Książę Harry po wielu miesiącach spekulacji potwierdził swoją obecność na ceremonii i pojawił się w minioną sobotę, by móc towarzyszyć ojcu w tak ważnym dla niego dniu. Książę przez swoje wybryki zasiadł w trzecim rzędzie z dala od brata - księcia Wiliama i jego żony księżnej Kate. Podobno podczas ceremonii Harry, który zasiadł obok dalszego kuzynostwa, powiedział księżniczce Eugenii, że zaraz po koronacji wylatuje z powrotem do Stanów Zjednoczonych by świętować wraz z żona Meghan Markle, 4. urodziny syna.