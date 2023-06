Król Karol III szykuje się do KOLEJNEJ koronacji. Wiadomo, kto się pojawi. Meghan i Harry nie mogą liczyć na zaproszenie

6 maja odbyła się koronacja Króla Karola III i królowej Camilli. Nie da się ukryć, że na ten moment przez wiele lat czekał nie tylko syn królowej Elżbiety II, ale i miliony poddanych, którzy ostatni raz tak wielkie wydarzenie mogli przeżywać w 1953 roku. Uroczystość miała miejsce w Opactwie Westminsterskim, a król zgonie z tradycją otrzymał jabłko królewskie, berło i koronę św. Edwarda. To jeszcze nie koniec znaczących celebracji, bo już 5 lipca odbędzie się kolejna koronacja króla Karola III.

Koronacja króla Karola III na króla Szkocji

Mimo że wydarzenie to nie będzie świętowane z tak dużą pompą, jak koronacja króla w Wielkiej Brytanii, to zaplanowano między innymi uroczystą procesję, podczas której przetransportowane zostaną insygnia królewskie, nabożeństwo, a także salwy z broni palnej. To właśnie wystrzał z 21 dział będzie uhonorowaniem tego wyjątkowego dnia.