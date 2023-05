Historyczny moment: poruszony król Karol III W KORONIE. Obok królowa Camilla w kreacji ze złotymi haftami (ZDJĘCIA)

Monka33 14 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

To jest królowa co na boku zdradzała męża??? przysięgając mu wiernosć przed Bogiem????, czy to jest ta Parkerowa co bezczelnie okłamywala Dianę i wkładała jej nóż w plecy raz po raz????,czy to ta która przyczyniła się do śmierci Diany jak i jej chorób bulimicznych?????. Banicja jej się należy a nie korona.