Król Karol III WYDAŁ OŚWIADCZENIE w sprawie księżnej Kate!

Szok 10 min. temu

Przez ostatnie tygodnie w mediach Cyrk i Furia.Romans,przemoc domowa,rozwód i psychiatryk.Media jednak niczego się nie nauczyły po tragedii jaka spotkała Dianę. Kobieta,matka trójki małych dzieci została zmuszona by podzielić się swoją tragedią, traumą, tylko po to by gawiedzi było lepiej.Wstyd.