Król Karol III wygłosił orędzie. "Każdy z nas doświadcza cierpienia"

bardzo ladnie powiedziane, za bardzo sie dzielmy a za malo sobie pomagamy, za malo wrazliwi na innych jestesmy. Nawet potyczki pudelkowe o choinki kto kiedy jaka ma pokazaly ze nie mozemy dac ludziom spokoju i dac sie im cieszyc tym co chca i kiedy chca bo robia to przeciez w swoim domu. Wielu z nas ma ciezki czas za soba a choinka ma cos takiego w sobie ze daje radosc i wytchnienie. Ale nie trzeba bylo sie zrec czepiac i kopac nawet o cos tak prozaicznego a co dopiero o wazniejsze rzeczy. Wiecej wrazliwosci, milosci, uwaznosci , wiecej korzystania z "jesli nie masz nic mileho do powiedzenia to nie mow wcale" a bedzie nam wszystkim lepiej. Wiem ze to idylla i utopia ale moze kiedys zamiast zabijac sie o wszystko i wszedzie swoje 2 grosze wrzucac zaczniemy byc spoleczenstwem a nei zespolem wrogich sobie jednostek