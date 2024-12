Jan Lubomirski-Lanckoroński spotkał się królem Karolem III: "Mieliśmy okazję porozmawiać, choć miałem pewne wyrzuty sumienia"

Król Karol III, po kilku miesiącach przerwy spowodowanej problemami zdrowotnymi, powrócił do życia publicznego. Na początku 2024 r. u monarchy zdiagnozowano nowotwór, co wywołało zaniepokojenie w całej Anglii. Obecnie król wydaje się być w dobrej formie i wrócił do swoich obowiązków.