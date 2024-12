Jan Lubomirski-Lanckoroński z żoną i córką zameldowali się w 5-gwiazdkowym hotelu w Londynie

Jan Lubomirski-Lanckoroński , nazywany nieco na wyrost "księciem", próbuje przybliżać nam świat wyższych sfer zza murów malowniczo położonego zamku w Lubniewicach. Jego szanowny właściciel, poślubiona przez niego Helena Mańkowska przedstawiana jako hrabianka oraz owoc ich miłości, 4-letnia Elizabeth , której także przypisuje się tytuł szlachecki, kultywują etos arystokracji, próbując wieść codzienność rodem z powieści Bolesława Prusa. Choć nie przystaje ona do czasów współczesnych, były mąż Dominiki Kulczyk zdaje się doskonale odnajdywać w świecie bogatych tradycji, splendoru i bajecznych fortun.

46-latek należy do zaszczytnego grona 100 najbogatszych Polaków, ciesząc się zgromadzonym majątkiem w wysokości 450 milionów złotych. Nic zatem dziwnego, że może rozbijać się po całym świecie, lekką ręką wydając bajońskie sumy na noclegi w luksusowych, 5-gwiazdkowych hotelach. Taki standard zapewnia otwarty w Londynie w 1906 r. The Ritz, we wnętrzach którego zamożna rodzina spędza właśnie wspólne cudowne chwile.