Żona księcia Jana Lubomirskiego prowadzi "najwyższy hotel w polskich górach". Ile kosztuje luksusowy pokój z widokiem na Pieniny?

Jan Lubomirski-Lanckoroński jest jednym z najmłodszych przedstawicieli polskiej arystokracji. Prężnie działający biznesmen i przedsiębiorca pełni funkcję m.in. członka Rady Muzeum Łazienki Królewskie oraz ambasadora województwa lubuskiego . Zawodowo stoi na czele grupy kapitałowej aktywnie działającej w branży deweloperskiej . Jego majątek z 2021 r. wyceniono na blisko 450 milionów złotych , co pozwoliło mu uplasować się na liście 100 najbogatszych Polaków .

W świecie szeroko pojętego show-biznesu o przedsiębiorcy zrobiło się bardzo głośno, gdy związał się z córką najbogatszego wówczas Polaka , Jana Kulczyka . Mimo trudnych początków i niechęci Dominiki do bliższego poznania członka magnackiego rodu, ostatecznie spędzili ze sobą 12 lat , podczas których powiedzieli sobie sakramentalne "tak" oraz doczekali się dwójki dzieci : 19-letniego dziś Jeremiego i młodszą o 4 lata Weronikę. Ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Lubomirski po pewnym czasie związał się z mieszkającą na stałe w Szczawnicy dziedziczką ogromnej fortuny , hrabianką Heleną Mańkowską .

Żona Jana Lubomirskiego odmieniła oblicze kurortu w Pieninach. Ile trzeba zapłacić za noc w hotelu?

Urodzona w Paryżu bizneswoman blisko 20 lat temu przeprowadziła się w polskie góry, by kontynuować rodzinne dziedzictwo i odzyskać utracone tuż po wojnie prawa do uzdrowiska należące niegdyś do jej pradziadka. Po osiągnięciu celu wraz z bratem Nicolasem wspólnymi siłami nie tylko odrestaurowali zaniedbane budynki, ale dokupili też kilka innych nieruchomości, tworząc kompleks rekreacyjny z prawdziwego zdarzenia.