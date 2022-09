Król Karol III z małżonką opuszczają Balmoral. Syn królowej Elżbiety II niebawem wygłosi ORĘDZIE do narodu (ZDJĘCIA)

viv 49 min. temu zgłoś do moderacji 37 3 Odpowiedz

Ja im tak współczuję. Śmierć bliskich to najgorsze, co za życia może się zdarzyć, czy jesteś bogaty czy biedny. Każdy w takim momencie chce zwinąć się w kłębek pod kołdrą. Tymczasem on przez 10 dni musi brać udział w całym tym cyrku, a chłop ma ponad 70 lat. Oddałabym całą władzę, majątek, zamki i wszystko, by tylko móc w ciszy opłakiwać swoją stratę.