Książę Harry jako PIERWSZY opuścił Balmoral (FOTO)

Fff 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No raczej on ma najdłuższą drogę do domu! Na co dzień czy to się komuś podoba czy nie mieszka w Ameryce. To chyba oczywiste, że zjechał najpóźniej. Durne te artykuły, będzie się teraz wyliczać kto i kiedy...każdy ma inne obowiązki, inne życie, inną drogę do przejechania, skończcie z tym. Kobieta zmarła i w dobrym guście byłoby teraz nie wyliczać kiedy i kto ile razy pochylił się nad trumną. Są różne sytuacje, nie róbcie z tego kolejnej aferki.