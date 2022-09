Królowa Elżbieta nie żyje. Miała 96 lat

Królowa Elżbieta nie żyje . Koronowana w 1953 roku, Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą w dziejach Wielkiej Brytanii. Jej zamiłowanie do wyrazistych kolorów i psów rasy corgi sprawiły też, że na zawsze zapisała się w historii współczesnej popkultury. Od 1947 roku była żoną księcia Filipa i doczekała się czwórki dzieci: księcia Karola, księżniczki Anny, księcia Andrzeja i księcia Edwarda .

Królowa Elżbieta nie żyje

Kim była królowa Elżbieta? Niedawno obchodziła 70-lecie rządów

Królowa Elżbieta urodziła się w 1926 roku w Londynie jako córka Jerzego IV i Elżbiety I. Za młodych lat skupiała się na karierze wojskowej i uzyskała nawet stopień kapitana. Początkowo było małe prawdopodobieństwo na to, że zostanie koronowana na królową Wielkiej Brytanii, gdyż była dopiero 3. w kolejce do tronu.

Wkrótce okazało się jednak, że los chciał inaczej i to właśnie ona została głową monarchii. Elżbieta II znana była z tego, że przywiązywała ogromną wagę do tradycji i etykiety. Przez lata uchodziła za pewną siebie i stanowczą kobietę, przez co dla wielu uchodziła za wzór.