Królowa Elżbieta chce, by podczas panowania Karola księżna Camilla była tytułowana KRÓLOWĄ: "Wiem, że okażecie im takie samo wsparcie"

pytanie czy to naprawdę jej decyzja czy wymuszone już prze Karola na matce jak kilka jego akcji wcześniej z camilą. chowa się na spódnice mamusi i sam to na niej wymusił, bo sam w 2005 r. sam oświadczył, że Camila królową nie będzie żeby zminimalizować negatywną reakcję na jego ślub z Camilą i nie bez powodu Camila używa dutchess of cornwall a nie princess of walles chociaż prawnie nią jest jako jego żona ale na to się nie odważyli bo dla wszystkich Diana jest princess of walles.