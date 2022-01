Książę Karol BOI SIĘ, że Harry OCZERNI Camillę w wydanym pamiętniku! Zaoferował mu wspólne mieszkanie...

gość 13 min. temu zgłoś do moderacji 17 1 Odpowiedz

Historia Karola i Camili nie jest jednoznaczna... Osobiście nie popieram zdrad, utrzymywania kochanków na boku, ale z drugiej strony oni naprawdę się kochali i na siebie czekali. Gdyby nie jędzowata mamuśka (która w podobny sposób złamała serce swojej siostrze) to normalnie by się pobrali a Diany w ogóle w tej rodzinie by nie było. Nawet dorosłemu dziecku trudno jest zaakceptować to że rodzice się rozstali, że mama cierpiała a ojciec sypiał z inną kobietę, jednak jeżeli już Harry chce szukać winnego to niech zgłosi się do swojej babci :) Ona jest mózgiem całego tego rodzinnego dramatu.