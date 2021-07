Książę Harry szykuje KSIĄŻKĘ O MEGXICIE! "Cieszę się, że ludzie będą mogli dowiedzieć się z pierwszej ręki, JAKA JEST PRAWDA"

Emi 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Harry to cała Diana, no nie mówcie ze nie widać tego w charakterze. Nie przypadła mi do gustu ta jego Meghan, ale kibicuje mu akurat. Za to co zrobili z jego matką. Pamiętajcie, że Diana też lata temu podejmowała takie kroki. Ta monarchia to przeżytek, królowa na tle złotego fortepianu i kosztowności wygłasza przemówienie że idą ciężkie czasy i trzeba oszczędzać. Pfff a może zacząć od likwidacji nierobów, ich główna funkcja jest reprezentacja. Mieszkałam w Anglii i nikt tam się z ich zdaniem nie liczy, ot taka maskotka, angole poprawiają sobie nimi samoocenę a jacy są naprawdę było widać na ulicach przy finale euro. W piątek o północy imprezowe ulice Londynu pełne leżących pijanych ludzi.