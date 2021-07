Książę Harry ulotnił się z ceremonii odsłonięcia pomnika Diany po 20 MINUTACH! Został na jednego "grzecznościowego drinka"...

Obiektywnie 1 godz. temu zgłoś do moderacji 116 25 Odpowiedz

Sorry ale Harry jest już bardziej Amerykański niż Amerykanie. Z fotek wyglądało to tak jakby wpadł "co ja to nie jestem i mam wszystko w d****" gość by odwalić swoje i sie zwinąć. Ominęła go sobie do okola palca na biedną skrzywdzona jak Diana mixed race babę. Wydoić go z kasy potem rzuci i ciekawe co mu zostanie...