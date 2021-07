Książę William i Harry odsłaniają pomnik księżnej Diany w ogrodach Pałacu Kensington (ZDJĘCIA)

Anna pinokle 1 godz. temu zgłoś do moderacji 224 15 Odpowiedz

Ludzie, nie przyjeżdżajcie do Bursztynowego Brzegu do Sarbinowa. Płacisz słone pieniądze za turnus rehabilitacyjny dla dzieci, a dostajesz na śniadanie czerstwą bułkę i chleb z Biedronki z łyżeczką twarożku i plasterkami wędliny. Żadnych sałatek, jogurtów dla dzieci, nic. Dzisiaj na kolację kaszanka na ciepło z cebulą. Ciekawe, które dziecko to lubi