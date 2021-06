Książę Harry mknie na charytatywny event dzień przed odsłonięciem pomnika księżnej Diany (ZDJĘCIA)

Polak 50 min. temu zgłoś do moderacji 21 5 Odpowiedz

Harry jest w tym samym wieku, w którym zginęła jego mama, on wtedy był nastolatkiem, a William kilka lat starszy, to niesprawiedliwe, że zginęła tak głupio, ale wielu ginie głupio, ale najgorsze było to, że jej zycie nie było usiane różami, chociaż wielu inaczej myslało. Dobrze, że synowie Diany zdobyli sie na ten gest i ufundowali pomnik, jej to sie dawno należało, była nietuzinkowa i charyzmatyczna.