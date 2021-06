Książę Harry wspomina księżną Dianę i sugeruje OCIEPLENIE STOSUNKÓW z bratem

Gosc 22 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

Wy myslicie ze to jest wszystko prawda tak? To co pisza w gazetach, to co pudelek pisze itd. Harry nie gada z Williamem, Williams nie gada z Megan, Kate jest wsciekla na Megan, Elka daje szanse Haremu.... nigdy nie zrozumiem dlaczego ludzie tak interesuja sie zyciem tej rodziny. Tak, Diana zginela w wypadku, nigdy nie dowiemy sie jak bylo naprawde, a szukanie afer tam gdzie ich nie ma jest slabe. Jak smutne zycie trzeba miec by myslec o zyciu innych, niewazne czy sa to celebryci czy krolowa Elzbieta, czy jeszcze ktos inny.