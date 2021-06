Elżbieta II odwiedziła Harry'ego?! Kierowała samochodem jadącym do posiadłości, w której zamieszkał (FOTO)

hahaha 30 min. temu zgłoś do moderacji 9 13 Odpowiedz

No niestety, jest jakis bardzo powazny powód, dla którego nieustannie dyskredytuje sie H@M i niszczy młodszego syna Diany. Czy należy juz teraz obawiac sie o dalsze losy rodziny ks. Harrego zwazywszy tragiczny los jego matki ? Co może Harry powiedzieć jeszcze takiego i o kim lub o cyzm , że az tak bardzo sie go niszczy ? Zdumiewające i zatrważające jednak. Niebywały jest ten ciagły hejt na członka rodziny, który daleko w kolejce do tronu i nie masz na niego szans, no dziwne .