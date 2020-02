Harry i Meghan jednak NIE ZWRÓCĄ MILIONÓW przeznaczonych na remont brytyjskiej posiadłości?

Gos 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Rozegrala to po mistrzowsku. Teraz w razie rozwodu, syn zostanie z nia i na pewno nie maja rozdzielnosci majatkowej. Tak czy inaczej, nie musi sie juz martwic o kase do konca zycia. Zal mi Harry'ego. Ma wyrazny glod matczynego uczucia, co jest oczywiste po smierci Diany i jest bardziej wrazliwy niz William. Zmanipulowala go perfekcyjnie. Natomiast ona zaczyna sie brzydko starzec, do formy sprzed ciazy juz nie wroci. Przynajmniej bedzie bogata rozwodka.