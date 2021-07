Księżna Diana obchodziłaby dziś 60. URODZINY! Przypominamy najważniejsze wydarzenia z jej życia (ZDJĘCIA)

LOL 13 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Śmieszne jest czytanie komentarzy osób opisujących Dianę jako "głupią gąskę". I to na podstawie The Crown XD Jeśli ktoś prześledził jej życiorys a nie powtarza medialne frazesy i serialowe bajki to wie, że to brednie. Ten obraz słodkiej idiotki bez zainteresowań namalowała Penny Junior - sympatyzująca z Karolem biografka. Tymczasem Diana czytała powieści, uprawiała sport (pływanie, tenis), balet, grę na pianinie. Wszystkie organizacje, które z nią współpracowały podkreślały, że Diana zawsze miała wiele pytań, robiła notatki i starała się edukować na temat przedsięwzięcia w które się angażowała. Jej rola absolutnie nie ograniczała się do pozowania do zdjęć. Polecam obejrzeć wywiad z nią z 1984. Była niesamowicie elokwentna w tak młodym wieku. Tymczasem Karol mimo wykształcenia fascynuje się przesądami, New Age a podczas wizyty we Włoszech gdzie Diana chwaliła architekturę i sztukę we Florencji on zachwycał się obecnością Anglików we Włoszech. Jak widać ukończone szkoły nie są wyznacznikiem szerokich horyzontów. Co do jej histerycznych zachowań to jak może kogoś dziwić jej frustracja po takim dzieciństwie i życiu w tak dysfunkcyjnym środowisku jak ta rodzinka? Im bardziej okazywała swoje potrzeby tym bardziej ją strofowano. No cóż za zdziwienie, że miała depresję, wpadała w histerię i zwracała się do mediów i opinii publicznej po współczucie....Zaznaczę też, że nikt poza środowiskiem royalsów nie powiedział o niej złego słowa - od nauczycieli, przez pracodawców (Diana utrzymywała kontakty z rodzicami dla których pracowała jako niania i ich dziećmi), personel pałacu aż po organizacje którym pomagała, zwykłych ludzi i znajomych (zarówno tych "szarych ludzi" jak i wielkie gwiazdy np. Elton John). Wszyscy poza Windsorami byli zgodni - ta dziewczyna była bardzo przyziemna, zabawna i miała dystans do pompy. Poza tym przypominam, że urodziła się w rodzinie Spencerów która pozycją przewyższała Windsorów (czysta angielska krew powiązana z wybitnymi Anglikami podczas gdy Windsor to niemieckie mieszańce) więc nie robiły na niej wrażenia tiary i cały ten sobizm. Zresztą swoje wytworne pamiętne stroje też oddała na aukcję charytatywną.