Książę William i Harry kontaktowali się przed odsłonięciem pomnika Diany! Pisali o... PIŁCE NOŻNEJ

Im bliżej było do odsłonięcia pomnika księżnej Diany, tym bardziej opinia publiczna liczyła, że będzie to przełomowe wydarzenie, które poruszy serca braci i przyczyni się do ich pojednania. Mężczyźni spotkali się twarzą w twarz - podczas ceremonii nie pojawiły się nie tylko ich partnerki, Kate i Meghan , ale i ojciec, który boi się "otwarcia zabliźnionych ran".

Informator Daily Mail donosi jednak, że ostatnio między braćmi coś pękło. Bez wątpienia rolę odegrał zbliżający się jubileusz 60. urodzin ich tragicznie zmarłej matki. Rozmowy mężczyźni zaczęli mimo to od lżejszych tematów: wygranej Anglików podczas EURO 2020. We wtorek angielska reprezentacja odniosła historyczne zwycięstwo 2:0 w meczu z Niemcami.

Między nimi wciąż nie jest dobrze - mówi informator. Doszło jednak do wymiany wiadomości, szczególnie na temat piłki nożnej, co jest krokiem w dobrą stronę, choćby po to, by oddać cześć matce.