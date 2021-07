Ekspertka analizuje mowę ciała Williama i Harry'ego na odsłonięciu pomnika matki: "Spojrzenie sugerowało MOMENT POJEDNANIA"

W czwartkowe popołudnie książę William i książę Harry stawili się w ogrodach Pałacu Kensington, by odsłonić długo wyczekiwany pomnik księżnej Diany. Wydarzenie już od dłuższego czasu szeroko komentowano w mediach - było to bowiem pierwsze spotkanie rzekomo skłóconych braci od czasu pogrzebu księcia Filipa.

Uważam, że problemem jest to, że porzeczka została postawiona bardzo wysoko. Dla ludzi takich, jak ja, którzy oglądali braci, gdy ci dorastali, tę jedność między nimi, jak się bawili, zawsze rozśmieszali nawzajem, to było wyjątkowe. I myślę, że już przepadło - oceniła.

Gdy tam stali, materiał opadł z pomnika i obaj wpatrywali się w twarz ich matki, Harry położył ręce na biodrach. Myślę, że wówczas próbował zachować zimną krew. To musiał być bardzo trudny, emocjonalny moment. Ale odwrócił się i spojrzał na Williama, dla mnie to spojrzenie sugerowało moment pojednania. Jakby mówił: "to nasza matka i pamiętaj, jak kiedyś było". Dla mnie było to najbardziej przejmujące - oceniła.