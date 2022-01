Książę Harry domaga się OCHRONY POLICJI od rządu: "Książę i jego rodzina NIE SĄ W STANIE wrócić do domu"

James Bond 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Brawo Harry... może część tutaj nie rozumie łącznie z Panem redaktorem, że Harry był jest i będzie członkiem królewskiej rodziny... I jako taka ochrona mu się należy tym bardziej że chce za nią zapłacić sam... A to co się dzieje teraz to zwykła zemsta, kpina i arogancją że strony Angielskiej policji i wladz. Podziwiam go za to że stanął w obronie własnej rodziny i wolał porzucić życie w klamstwie i skandalach seksualnych i Bóg wie jeszcze co wyjdzie na jaw... Żyje na własny rachunek w szczęśliwym związku co się nie podoba bardzo dużej ilości nieszczęśliwych ludzi... Wszystkim tu nieszczęsnym krytykantom życzę pogody ducha, miłości do bliźniego i siebie samego a przede wszystkim dużo samo krytyki bo widzę że tu są same Ideały