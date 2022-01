Prowadzenie fundacji wyniosło Meghan Markle i księcia Harry'ego WIĘCEJ, niż zdołali zebrać! "Wydali ponad 55 TYSIĘCY DOLARÓW na opłaty prawne"

tous 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Same sukcesy Meghan. Harrego nie liczę, bo on nie działa samodzielnie i funkcjonuje pod wpływem żony. Nic im nie idzie. Dlatego szukają bogatego nabywcy na swój dom z ,,pewnym'' zapleczem finansowym. To jest zakup wysokiego ryzyka, bo media nadal będą się interesowały tą posiadłością a prawdziwi bogacze nie lubią rozgłosu i cenią sobie spokój. Harremu raczej skończyły się pieniądze po matce, a koszty utrzymania pewnie mają spore. Np. ochroniarze. No muszą coś wymyślić, bo skąd wezmą pieniądze?