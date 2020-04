Meghan Markle i Harry ogłaszają OFICJALNĄ nazwę nowej organizacji charytatywnej: "Chcemy zrobić coś istotnego dla świata"

Margo 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Szukaja naiwnych, by w zamian za mozliwsc ogrzania sie w blasku slawy aktoreczki i ksieciunia beda zbierac kase na mozliwosc utrzymania tamtym zycia na dotychczasowym poziomie pod haslem ,,pracy spolecznej'' (innych oczywiscie, oni ,,daja: twarz, marke i know how'' jak wyciagac kase). Jesli zrezygnowaliby z podrozy miedzykontynentalnych co chwila, z rozbudowanej ochrony zwiazenej ze stylem zycia (on w jednym miejscu swiata, ona w drugim, dziecko w trzecim) to stac by ich bylo na sfinansowanie wszystkich tych ,,szlachetnych celow''. Hipokryci ze zlym ( i nietanim) gustem, ale za to w tanim stylu.