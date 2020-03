Harry i Meghan ZNIKAJĄ z Instagrama! "Wkrótce się do was odezwiemy"

Brytyjka 59 min. temu zgłoś do moderacji 20 2 Odpowiedz

Niemożliwe!! Parę dni temu ogłosili że będą się dzielić z followersami radami jak radzić sobie z wirusem, opiniami ekspertów i radami jak radzić sobie z izolacją. Jedyne rady to oprócz genialnej "Jak się nudzisz to zapisz się na online kurs psychologii i pomagaj ludziom" (w końcu każdy może zostać psychologiem w tydzień, po co komu prawdziwa edukacja) i też "Myj ręce" skopiowane od WHO. I to wszystko?? Jak my damy sobie radę bez większej ilości takich prawd objawionych??