Meghan i Harry planują kolejnego potomka! "Niedługo zaczną starać się o dziecko. Nie chcą wywierać na sobie presji"

Jeszcze do niedawna wszystko wskazywało na to, że Harry i Meghan zdążyli już zadomowić się w kanadyjskim Vancouver. Parze stosunkowo szybko znudziło się jednak spędzanie dni na jodze, spacerach i wspólnym gotowaniu. Dlatego też po długich rozważaniach postawili na przeprowadzkę do słonecznego Los Angeles. Markle będzie mogła teraz nie tylko częściej odwiedzać mieszkającą nieopodal LA matkę, lecz również w spokoju planować powrót do Fabryki Snów.